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Украинский боевик снял на видео процесс превращения девятиэтажного дома в Артемовске в неприступную крепость и совершенно случайно опубликовал запись в Сети. Этой утечкой информации воспользовались корреспонденты портала «Русская весна».

Они рассказали, что боевик на записи показывает и рассказывает своим сослуживцам, что нужно сделать, чтобы жилой дом превратился в укрепрайон. На кадрах видны окопы, которые соединяются с подвалом здания, в которых засели военнослужащие ВСУ. Также боевики заняли все балконы и превратили окна в бойницы.

Напомним, что ВСУ без особого стеснения используют жилые дома в качестве укрепрайонов и опорных пунктов. Также они занимают здания детских садов и школ, других объектов гражданской инфраструктуры, превращая их в казармы. В Артемовске, к примеру, практически все уцелевшие здания представляют собой подобные крепости.

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