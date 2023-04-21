Украинский боевик снял на видео процесс превращения девятиэтажного дома в Артемовске в неприступную крепость и совершенно случайно опубликовал запись в Сети. Этой утечкой информации воспользовались корреспонденты портала «Русская весна».

Они рассказали, что боевик на записи показывает и рассказывает своим сослуживцам, что нужно сделать, чтобы жилой дом превратился в укрепрайон. На кадрах видны окопы, которые соединяются с подвалом здания, в которых засели военнослужащие ВСУ. Также боевики заняли все балконы и превратили окна в бойницы.

Напомним, что ВСУ без особого стеснения используют жилые дома в качестве укрепрайонов и опорных пунктов. Также они занимают здания детских садов и школ, других объектов гражданской инфраструктуры, превращая их в казармы. В Артемовске, к примеру, практически все уцелевшие здания представляют собой подобные крепости.