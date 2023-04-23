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Боевики украинской армии в Артемовске цепляются за каждый многоэтажный дом. При этом они превращают квартиры в огневые точки, занимают верхние этажи, чтобы иметь хороший обзор местности, передает портал «Русская весна».

Один из военнослужащих ВС РФ сделал видеозапись, на кадрах которой полыхают бахмутские высотки. Он пояснил, что в этих домах противник устроил опорные пункты, которые пришлось уничтожать артиллерийским огнем.

На записи видно, как на нескольких этажах дома горят занятые украинскими боевиками квартиры. Также можно рассмотреть и другие здания, которые частично разрушены в ходе боевых действий за Артемовск.

Напомним, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» ВСУ у населенного пункта Хромово, лишив подразделения противника в Бахмуте снабжения. Украинские военные пытаются контратаковать, чтобы отбить позиции у трассы, но успеха не имеют.

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