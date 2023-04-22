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Украинские «умельцы» из числа военнослужащих ВСУ собрали довольно странное оружие, напоминающее реактивную систему залпового огня. Оно отменно работает и стреляет неуправляемыми ракетами, но представляет серьезную опасность для самих боевиков, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на кадрах которой запечатлены «испытания» кустарной РСЗО. На них видно, что ракеты разлетаются в разные стороны, не следуя к цели. Кроме того, один из боезарядов неожиданной падает и взрывается всего в нескольких метрах от боевиков, а другой взмывает вверх.

Украинские эксперты, прокомментировавшие «тестирование» самоделки, отметили, что разорвавшаяся рядом с бойцами ракета вполне могла стать причиной их гибели. Поэтому «РСЗО» является небезопасной и больше похожа на «шахид-машину», чем на полноценное вооружение.

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