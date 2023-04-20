Военные корреспонденты «Русской весны» в ночной сводке о боях под Артемовском сообщили о прорыве штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» к трассе О0506. Эта автодорога проходит через населенный пункт Хромово, в котором не прекращаются напряженные бои.

Бойцы предпринимают попытки закрепиться в лесополосе вдоль трассы, но украинские военные проводят одну контратаку за другой, чтобы помешать им. Это единственная автомобильная дорога, которая связывает Артемовск с Часовым Яром, откуда осуществляется снабжение ВСУ.

Военные корреспонденты также сообщают о тяжелых боях к западу от железной дороги в Артемовске. «Музыканты» наступают по улицам Пушкина и Александры Колпаковой, ведут боевые действия стрелковым оружием в южном направлении от Родосского переулка. ВСУ практически полностью ушли за железнодорожное полотно.