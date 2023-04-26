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В интервью британскому таблоиду The Telegraph украинский боевик рассказал, что в зоне специальной военной операции происходит реальная «бойня», в котором погибает огромное множество молодых военнослужащих ВСУ. Он отметил, что никогда не может сдержать слез, думая об этом.

«Молодые пацаны погибают. Они жизни не знали. Мне тяжело это видеть. Бывает, плачу украдкой… я не понимаю, ради чего это противостояние», – рассказал военный.

Он пояснил, что служит в эвакуационной группе и с огромным трудом переносит гибель сослуживцев. Его в такие моменты переполняют эмоции.

Подобные заявления демонстрируют, что украинские военные постепенно утрачивают боевой дух и испытывают жесткие эмоциональные страдания. Добавляет негатива и тот факт, что они понимают, что сражаются совсем не за собственные интересы, а за «хотелки» президента Зеленского и его команды.

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