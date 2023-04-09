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9 апреля – ИА Discover24.ru. Вооруженные силы Украины продолжают оказывать ожесточенное сопротивление в западных окраинах Бахмута (ранее Артемовск). При этом резервы украинских сил пытаются прорваться к своему гарнизону в городе по еще подконтрольным им проселочным дорогам, превратившимся в непроходимое болото после весенней распутицы.

Соответствующие кадры, на которых украинские военнослужащие отчаянно сражаются с непроходимым бездорожьем, были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На опубликованной украинскими военнослужащими видеозаписи видно, как бронемашина ВСУ Roshel Senator увязла в украинском черноземе и не может сдвинуться с места.

Для спасения бронеавтомобиля на место выдвинулся украинский колесный БТР-70, однако и он увяз в грязи. Поэтому военнослужащие украинской армии решили подогнать гусеничный БМП советского производства, который и смог сдвинуть с места застрявшие бронемашины.

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