Российские ВС в ночь на 28 апреля нанесли массированные удары по целям на Украине. Портал «Русская весна» сообщает, что этого были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Ночью о взрывах в Днепропетровске рассказали местные паблики. Ближе к утру стало известно об ударах по Полтавской, Николаевской и Черкасской областях. Также прогремели взрывы в Кривом Роге и Киеве.

После взлета стратегической авиации тревогу объявили на всей территории Украины. По словам военных корреспондентов, несколько ракет были направлены в западные регионы страны. Официального подтверждения этой информации в настоящий момент не поступало, подробности уточняются.