11 апреля – ИА Discover24.ru. В районе Кременной российские ВКС уничтожили очередную цель противника с применением «умной» бомбы УПАБ-500Б. Эти боезаряды демонстрируют высокую эффективность, поэтому используются в зоне проведения специальной военной операции ежедневно, сообщил портал «Русская весна».

Военные корреспонденты объяснили, что речь идет об обычной авиабомбе ФАБ-500 с модулем УМПК, содержащим навигационный блок ГЛОНАСС и систему управления боезарядом. Такое решение обходится гораздо дешевле ракет или других современных средств поражения, поэтому идеально подходит для массового применения.

Одно из главных преимуществ – способность планировать и поражать цели с расстояния примерно в 50-70 километров. Это дает возможность истребителям Су-34 и Су-35 не входить в зону действия ПВО Украины, а наносить точные удары из-за ее пределов.