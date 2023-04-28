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На Украине ликвидирован представитель так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК – экстремистская организация, запрещенная в России), состоящего из предателей, перебежавших на сторону украинских нацистов, Дмитрий Петров. Боевик с позывным «Леший» был уничтожен вместе с власовцем «Стремой» и двумя другими членами РДК, сообщил портал “Русская весна”.

Напомним, что «корпус» ранее атаковал Брянскую область, что подтверждается видеозаписью, сделанной самими представителями РДК. На кадрах удалось опознать Дениса Никитина, который предположительно возглавляет эту организацию предателей.

«Леший» принимал участие в боевых действиях на стороне боевиков ВСУ, однако в одном из боев получил несовместимые с жизнью ранения.

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