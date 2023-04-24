Боевики ВСУ превратили высотные дома в Угледаре в мощные укрепрайона. Тем самым они не оставили ВС РФ другого выбора, кроме как уничтожить многоэтажки мощными ударами планирующих авиабомб, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты пояснили, что на крышах и на чердаках жилых домов боевики устраивают наблюдательные пункты. Каждая квартира превращается в огневую точку, поэтому единственный способ справиться со спрятавшимися там военнослужащими противника – это разрушение здания.

На кадрах записи, которую опубликовал портал, видно, как уничтожаются эти укрепрайоны. На одном из видео запечатлены и сами украинские военные, которые успели покинуть разрушающийся дом и в панике забились под козырек подъезда соседнего здания. Бросив свои пикапы снаружи. На этой записи один из боевиков рассказывает, что спастись удалось не всем, часть подразделения осталась под завалами дома.