Государственный департамент США признал, что на Украине погибли ещё два гражданина страны, которые добровольно участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом пишет издание “Русская Весна” (“РВ”).

В публикации называются имена наёмников. Это Грейди Курпаси и Эдвард Уолтер Уилтон. Курпаси высокопоставленный офицер морской пехоты в отставке. Он оставил службу в 2021 году, после начала военного конфликта на Украине отправился воевать на стороне ВСУ. Пропал без вести ещё в апреле прошлого года в Херсонской области.

Уилтона называют “неонацистом-гитлеристом”. “РВ” не приводит данных из его военной биографии, указывая лишь, что он был уничтожен в боях за Артёмовск (Бахмут).

Осенью прошлого года МИД России сообщало, что в рядах ВСУ числятся тысячи наёмников. Они прибыли на Украину из более чем полусотни стран.