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В зоне проведения специальной военной операции появились самоходные артиллерийские установки AS90 Braveheart, переданные украинской армии Великобританией. Также сообщается, что боевики ВСУ успели пройти обучение и умеют управлять данной техникой, передает портал «Русская весна».

Обучение проводилось на британских полигонах. Всего инструкторы успели подготовить две группы артиллеристов. Это позволило отправить на Украину 32 самоходные артиллерийские установки, которые уже находятся в зоне боевых действий и осваиваются с украинскими грунтовыми дорогами, после дождя превратившимися в грязевую кашу.

Военные корреспонденты также опубликовали видеозапись, на которой САУ AS90 Braveheart запечатлена на линии соприкосновения.

Ранее Великобритании отправила на Украину танки «Челленджер 2», однако сейчас они находятся в глубоком тылу и на фронт не отправляются.

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