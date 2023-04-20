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На Донбассе ликвидирован украинский боевик Руслан Писковый, который ранее завоевал титул серебряного чемпиона мира по кикбоксингу, сообщил портал «Русская весна». В одном из боев в зоне специальной военной операции он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Военные корреспонденты рассказали, что Писковый шесть раз выигрывал звание чемпиона Украины по кикбоксингу, выходил в финал чемпионата Европы, а также принимал участие в престижных турнирах по версии К-1 в весовой категории до 70 килограммов. После начала СВО отправился на передовую.

Авторы публикации обращают внимание на шевроны Пискового, которые подтверждают – боевик поддерживал идеи неонацизма.

19 апреля сообщалось о ликвидации боевика ВСУ с позывным «Перун» Александра Станкова. Он известен своим участием в поджоге Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которого заживо сгорели около 50 человек.

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