Бойцы ВС РФ на Угледарском направлении успешно применяют станковый гранатомет СПГ-9, который в армии называют «сапогом». Они атакуют цели противника, обнаруживаемые беспилотными летательными аппаратами, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты показали на видео боевую работу гранатометчиков. На кадрах, сделанных с коптера, заряды СПГ-9 накрывают позиции ВСУ. Огонь корректируется тем же беспилотным аппаратом, что делает их максимально точными и не оставляет боевикам шансов на спасение.

Авторы публикации также отметили, что военнослужащие ВС РФ выражают благодарность всем, кто участвовал в сборе средств на приобретение беспилотников и другого необходимого на линии соприкосновения оборудования.

Напомним, что в боях под Угледаром боевики ВСУ все еще оказывают сопротивление, однако все их попытки перейти в контрнаступление немедленно пресекаются.