ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бойцы ВС РФ на Угледарском направлении успешно применяют станковый гранатомет СПГ-9, который в армии называют «сапогом». Они атакуют цели противника, обнаруживаемые беспилотными летательными аппаратами, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты показали на видео боевую работу гранатометчиков. На кадрах, сделанных с коптера, заряды СПГ-9 накрывают позиции ВСУ. Огонь корректируется тем же беспилотным аппаратом, что делает их максимально точными и не оставляет боевикам шансов на спасение.

Авторы публикации также отметили, что военнослужащие ВС РФ выражают благодарность всем, кто участвовал в сборе средств на приобретение беспилотников и другого необходимого на линии соприкосновения оборудования.

Напомним, что в боях под Угледаром боевики ВСУ все еще оказывают сопротивление, однако все их попытки перейти в контрнаступление немедленно пресекаются.

Вам может понравиться

В Казани гражданин Таджикистана похитил любовника своей жены, избил его и надругался над ним при помощи швабры

12 апреля – ИА Discover24.ru. Гражданин Таджикистана не смог смириться с изменой своей жены, а потому выследил любовника супруги в Казане, куда он приехал вместе со своими подельниками, чтобы отомстить. Об

«РВ» опубликовала кадры атаки группы боевиков ВСУ двумя российскими военными

11 апреля – ИА Discover24.ru. Двое российских военнослужащих атаковали целое подразделение боевиков ВСУ, прячущихся в окопах. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись этого эпизода, отметив, что закончился он трагически. На кадрах

Спикер ВВС Украины Игнат предсказал скорый крах украинской ПВО

12 апреля – ИА Discover24.ru. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что противовоздушную оборону страны в скором времени ожидает крах. Она строится на старых советских зенитно-ракетных комплексах, которые постепенно