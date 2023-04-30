Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении в боях за Бахмут канадского наемника Кайла Раймонда Портера, воевавшего на стороне ВСУ. Боевик родился в 1995 году, после приезда на Украину был зачислен в состав 92-й бригады в звании младшего сержанта. Ликвидировали его 27 апреля.

Помимо этого, 28 апреля на Украине уничтожен еще и «солдат удачи» по прозвищу «Рэмбо». Его имя Коул Зеленко. Боевик приехал на Украину тоже из Канады. Военные корреспонденты портала «Русская весна» не уточняют, где именно ликвидировали наемника, но отмечают, что он принимал участие в боевых действиях в составе «Интернационального легиона».

Это формирование было создано президентом Украины Зеленским уже в первые дни специальной военной операции. Под его знаменами собралось множество наемников из Великобритании и США, Польши, Прибалтики и целого ряда других стран. Многие из боевиков заявляют, что никогда не сталкивались с такой интенсивностью боев, хотя ранее принимали участие и в других вооруженных конфликтах.