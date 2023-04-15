Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись первого официально подтвержденного уничтожения британского бронетранспортера FV103 Spartan на Украине. Произошло это в боях за Артемовск (Бахмут), где боевики ВСУ попытались использовать натовскую технику для прорыва.

План украинских боевиков сорвался, о чем свидетельствует запись, запечатлевшая горящий БТР на улицах Бахмута. Бронетранспортер попал под удар российских ПТРК и был моментальной уничтожен.

Военный корреспондент Юрий Котенок пояснил, что Киев получил БТР Spartan еще прошлым летом. По традиции боевики ВСУ расписывали уникальные возможности этой бронетехники и заявляли, что это «супероружие» уж точно поможет справиться с российскими войсками. Однако после этого о «Спартанах» долго ничего не было слышно, так как они не оправдали ожидания ВСУ, как и другие виды западного вооружения.