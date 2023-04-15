ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись первого официально подтвержденного уничтожения британского бронетранспортера FV103 Spartan на Украине. Произошло это в боях за Артемовск (Бахмут), где боевики ВСУ попытались использовать натовскую технику для прорыва.

План украинских боевиков сорвался, о чем свидетельствует запись, запечатлевшая горящий БТР на улицах Бахмута. Бронетранспортер попал под удар российских ПТРК и был моментальной уничтожен.

Военный корреспондент Юрий Котенок пояснил, что Киев получил БТР Spartan еще прошлым летом. По традиции боевики ВСУ расписывали уникальные возможности этой бронетехники и заявляли, что это «супероружие» уж точно поможет справиться с российскими войсками. Однако после этого о «Спартанах» долго ничего не было слышно, так как они не оправдали ожидания ВСУ, как и другие виды западного вооружения.

Вам может понравиться

Сорокин раскрыл подробности ликвидации генералов НАТО ударом «Кинжала» ВКС РФ

Военно-космические силы Российской Федерации еще в начале марта ударили гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по расположению секретного бункера на Западной Украине. Известный политолог Николай Сорокин заявил, что российские силы нанесли удар по

СМИ: китайский транспортник Y-20 получил новый двигатель взамен российского

В КНР, вероятно, внедрили собственную разработку вместо российского двигателя Д-30, который ранее использовался на китайских транспортных самолётах Y-20. Новая силовая установка позволит полностью раскрыть потенциал транспортника. Об этом пишет “Военное

Комплексы РЭБ “Леер-3” и “Борисоглебск” подавили средства связи ВСУ и БПЛА в зоне СВО

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер» и «Борисоглебск» успешно действуют в зоне проведения специальной военной операции. Они глушат средства связи противника, а также осуществляют борьбу с беспилотниками ВСУ, рассказал военный корреспондент