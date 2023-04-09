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9 апреля – ИА Discover24.ru. Украинская группировка «Волки да Винчи» в своем телеграм-канале рассказала об уничтожении в Артемовске еще одного ее подразделения, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты напоминают, что это одна из элитных группировок украинского спецназа, брошенных в Артемовск на помощь ВСУ. Все ее боевики проходили обучение в Великобритании и Соединенных Штатах, поэтому Киев возлагал на нее большие надежды. Но она оказалась перемолота российскими ВС, которые уверенно движутся к окончательному освобождению Бахмута.

Напомним, что в феврале “Волки” заявили о потере боевиков группировки «Гонор», которые также участвовали в боевых действиях против ВС РФ. В марте был ликвидирован и Дмитрий Коцюбайло с позывным “Да Винчи”, в честь которого, собственно, и было названо подразделение. 8 апреля уничтожено еще пять спецназовцев, «оборонявших» Артемовск.

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