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Польский наемник Михал Журек, который был одним из командиров «Интернационального легиона» ВСУ, уничтожен в Артемовске. Портал «Русская весна» рассказал, что «серый гусь» погиб после ранения в голову в одном из боев.

На траурной церемонии были замечены не только представители местных властей, но и делегация Войска Польского, родные и близкие Журека. На его гроб положили флаг Украины. Также известно, что траурная месса была заказана министром социальной политики и семьи Польши Марленой Малонг.

Журек более года провел на Украине, в последнее время принимал участие в боях за Артемовск. Он намеревался в мае отправиться в Польшу, к семье, однако был ликвидирован в ходе боевых действий.

Напомним, иностранный легион был создан президентом Украины Зеленским в первые дни СВО. В нем участие в боях принимают наемники из Польши и США, Австралии и Великобритании, других западных стран.

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