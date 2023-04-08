Дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают охоту на украинскую бронетехнику и тяжелое вооружение. Они наносят мощные внезапные удары, поражая самоходные артиллерийские установки и танки, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты показали видео пылающей под Артемовском (Бахмутом) бронетехники ВСУ. На ней видно, как барражирующий боеприпас наносит удар по украинской САУ M-109 Paladin, обнаруженной разведывательным беспилотником. Операторы навели дрон-камикадзе на артиллерийскую установку и тот отлично справился с задачей ее уничтожения.

Чаще всего «Ланцеты» ликвидируют именно 155-миллиметровые натовские САУ и легкие полевые гаубицы M777. Также барражирующие боеприпасы неоднократно уничтожали бронетранспортеры M113 и БМП западного производства.