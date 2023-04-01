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В зоне СВО ликвидирован известный террорист под кличкой «Моджахед», который ранее пытался устроить целый ряд терактов на территории Украины. Кроме того, он активно действовал и на территории Белоруссии, входя в состав одной из международных организаций, рассказал портал «Русская весна».

О ликвидации «Моджахеда» уже сообщили украинские боевики в социальных сетях. Они пишут, что террорист был уничтожен в боях под Артемовском. Он был белорусским наемником, «мечтал получить гражданство Украины», но не успел.

Для международной террористической группировки гибель «Моджахеда» стала серьезной потерей, отмечают военные корреспонденты. Однако в настоящий момент официального подтверждения его ликвидации пока нет.

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