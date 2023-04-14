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В 16:00 14 апреля российские ВС нанесли удар по Черниговской области с применением планирующих бомб. Портал «Русская весна» отмечает, что в результате атаки поражено промышленное предприятие в Семеновском районе.

В настоящий момент неизвестно, для каких именно целей ВСУ использовали предприятие. «Умные бомбы» повредили несколько зданий, один человек получил ранение. Местные власти заявляют, что это работник завода, хотя имеет смысл дождаться официальных данных, не доверяя украинским источникам.

Напомним, ранее эксперты предполагали, что удары по Черниговской области наносятся для уничтожения сил ВСУ, которые накапливаются для дальнейшей отправки в зоны боевых действий. Кроме того, на промышленных предприятиях может проходить обслуживание или ремонт вооружение или техника ВСУ.

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