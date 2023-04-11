11 апреля – ИА Discover24.ru. В Херсонской области на воздух взлетел очередной склад боеприпасов ВСУ. Для удара по нему использовалась «умная бомба» УФАБ-500Б, которая спровоцировала детонацию ракет и артиллерийских снарядов, сообщил портал «Русская весна».

Военные корреспонденты также опубликовали видеозапись этого взрыва. На ней можно увидеть, что сразу после попадания бомбы по складу в небо взметнулся огромный столб огня, напоминающий сияние неизвестного происхождения.

Напомним, что российские ВС все чаще используют планирующие бомбы для ударов по военным объектам украинской армии. Эти боезаряды во много раз дешевле ракет, но демонстрируют весьма высокую эффективность, поражая склады, укрепления, мосты, скопления техники противника. При этом самолеты-носители боезарядов находятся в полной безопасности, не входя в зону ПВО.