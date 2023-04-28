ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боксер Александр Усик, который приехал в поселок Нью-Йорк (Новгородское) и уже успел произвести пару выстрелов из миномета, заявил, что ВСУ под силу не только «вернуть Крым», но еще и захватить Белгород и всю территорию Донбасса. Также он размечтался о Ростове и Таганроге, пишет портал Pravda.ru.

«Нью-Йорк — наш, Крым, Донецк и Белгород», – заявил боксер.

Напомним, что некоторые эксперты допускают попытки Украины вторгнуться в приграничные регионы России. В зоне риска они называют Белгород и Брянск. Однако это, по мнению аналитиков, будет не более, чем пропаганда. Боевики ВСУ успеют разве что сфотографироваться до того момента, как их уничтожат.

Вам может понравиться

Гуменюк: «Контрнаступление ВСУ уже “тихонечко идет” и “достигает своих целей”»

Пока все ждут контрнаступления ВСУ, оно идет «тихонечко» и «маленькими шагами», заявила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. Она выступила в телемарафоне, который на Украине идет по всем каналам с

В Сети показали трейлер к третьему сезону сериала «Ведьмак»

Американский стриминговый сервис для просмотра фильмов и сериалов Netflix опубликовал на своем YouTube-канале официальный трейлер к третьему сезону популярного сериала «Ведьмак». На опубликованных кадрах можно увидеть главного персонажа ведьмака по

ТСН: в Киеве, Днепре, Полтавской и Николаевской областях прогремели взрывы

Украинские СМИ и телеграм-каналы паникуют из-за ночного массированного удара ВС РФ. О взрывах наперебой пишут жители Киева и Кременчуга, что в Полтавской области. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины