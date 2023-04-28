Боксер Александр Усик, который приехал в поселок Нью-Йорк (Новгородское) и уже успел произвести пару выстрелов из миномета, заявил, что ВСУ под силу не только «вернуть Крым», но еще и захватить Белгород и всю территорию Донбасса. Также он размечтался о Ростове и Таганроге, пишет портал Pravda.ru.

«Нью-Йорк — наш, Крым, Донецк и Белгород», – заявил боксер.

Напомним, что некоторые эксперты допускают попытки Украины вторгнуться в приграничные регионы России. В зоне риска они называют Белгород и Брянск. Однако это, по мнению аналитиков, будет не более, чем пропаганда. Боевики ВСУ успеют разве что сфотографироваться до того момента, как их уничтожат.