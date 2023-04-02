Житель Украины, проезжавший по автомобильной эстакаде, стал свидетелем мощного ракетного удара ВС РФ по крупному железнодорожному узлу в ДНР. Он заснял момент прилета на камеру, видеозапись опубликовал портал «Русская весна».

Удар ВС РФ наносился по крупному узлу, который активно используется украинской армией для переброски на линию соприкосновения личного состава, вооружений и техники. Главная цель таких атак – разрушить логистические цепочки Киева и не дать ему возможности отправлять подкрепление на различные участки фронта.

На кадрах записи виден густой дым, который поднимается в небо после прилета ракеты. Она точно поразила цель, обойдя хваленую противовоздушную оборону, о которой без умолку говорит Киев.