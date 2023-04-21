Российские танки разгромили позиции 59-й мотопехотной бригады ВСУ, после чего уцелевших и пытавшихся оказывать сопротивление боевиков выбили военнослужащие отряда «Шторм», сообщил телеграм-канал Народной милиции ДНР.

На видеозаписи, опубликованной в Сети видно, как танкисты 110-й Гвардейской бригады бьют по позициям противника у населенного пункта Невельское прямой наводкой. Они не только уничтожают боевиков ВСУ, но и обеспечивают прикрытие бойцам «Шторма», которые внезапно врываются в окопы.

Напомним, украинские боевики признают, что ВС РФ удалось добиться значительных успехов в Артемовске (Бахмуте). Они заявляют, что город в скором времени перейдет под полный контроль российских войск, а военнослужащим ВСУ, пытающимся оказывать сопротивление, спастись уже не удастся.