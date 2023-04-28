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В Киеве ранним утром 28 апреля раздались мощные взрывы, сообщили жители украинской столицы. Портал «Русская весна» подтвердил нанесение массированного удара российскими ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Военные корреспонденты сообщают, что главной особенностью сегодняшней атаки было нанесение ударов с «необычного направления». Ракеты Х-101/Х-555 выпускались со стороны Курска и Воронежа. Об этом заявляют и киевские аналитики.

Помимо столицы Украины под удар попали Днепропетровская и Полтавская, Черкасская и Николаевская области. ВСУ заявляют, что ПВО сбила большую часть российских ракет, однако это не соответствует действительности. В Киеве эксперты заявляют, что все боезаряды достигли цели, а противовоздушная оборона осталась не у дел.

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