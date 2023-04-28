Сразу в нескольких регионах Украины около 18:00 28 апреля снова взвыли сирены воздушной тревоги. Назначенный киевским режимом губернатор Николаевской области Виталий Ким распространил информацию о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-101/Х-555.

Портал «Русская весна» сообщил о пуске ракет по военным объектам ВСУ. В настоящий момент никаких подробностей об этой атаке нет, в большинстве регионов уже объявлен отбой воздушной тревоги.

Киевские власти заявляют, что пуск скорее всего был ложным. Этот вариант также исключать нельзя – российские ВС в последнее время предпринимают меры для обнаружения позиций украинской противовоздушной обороны, для чего и задействуются ложные цели.

Напомним, ночью и утром 28 апреля были нанесены удары по объектам ВСУ в Черкасской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.