В Соединенных Штатах сфотографировали железнодорожный состав с высокоточными макетами зенитно-ракетных комплексов «Тор-М1» и С-300 «Фаворит». Очевидцы, сделавшие снимки, предположили, что Вашингтон отправляет эти «ЗРК» на Украину.

Портал «Русская весна», который опубликовал фотографии макетов, напомнил, что российские ВС все чаще успешно обнаруживают и уничтожат средства ПВО Украины. Именно поэтому в США решили ввести их в заблуждение, расставить очень качественно выполненные подделки, чтобы отвлечь внимание от настоящих зенитно-ракетных комплексов.

На вид макеты действительно сложно отличить от реальных средств ПВО. Они снабжены колесами, что позволяет осуществлять буксировку и тем самым менять позиции.

Напомним, по оценкам западных экспертов, уже в мае в распоряжении ВСУ не останется зенитных ракет для советских ЗРК. После этого Киеву придется довольствоваться лишь западными комплексами, но их поставлено очень мало, что создаст серьезные проблемы.