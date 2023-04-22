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Трасса, ведущая в населенный пункт Хромово из Часова Яра, несколько месяцев подряд оставалась для ВСУ «дорогой жизни». Именно по ней боевики в Артемовске (Бахмуте) получали оружие и боеприпасы, продовольствие и подкрепление.

За это время украинские военные развернули вдоль трассы мощный укрепрайон с окопами, блиндажами и укреплениями, который на спутниковых фото показал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты рассказали, что артиллерийские подразделения ВС РФ разгромили укрепления противника, заняли его позиции в окопах и перерезали «дорогу жизни». Однако ВСУ все еще не сдаются. Они контратакуют, пытаясь вернуть утраченные фортификации, но их атаки заканчиваются провалом. На кадрах видна уничтоженная колонна вражеской техники, которая не доехала до пункта назначения. После артподготовки штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» надежно удерживают трассу под контролем и расширяют плацдарм для дальнейшего продвижения.

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