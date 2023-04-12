ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

12 апреля – ИА Discover24.ru. ВСУ прячут танки во дворах многоквартирных домов в Бахмуте. Причем туда они стягивают и уничтоженную российскими ВС технику, сообщил портал «Русская весна».

Военные корреспонденты показали видеозапись, на которой видны автомобиль, использовавшийся для нужд украинской армии, а также два сгоревших танка. Машина накрыта маскировочной сетью.

Напомним, ранее Киев попытался перебросить в Бахмут группу военнослужащих на легкой технике, однако эта попытка была своевременно обнаружена. Подразделения ЧВК «Вагнер» задействовали буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б», которые вынудили боевиков ВСУ вернуться обратно. В ходе отступления их накрыла российская артиллерия, полностью уничтожившая колонну.

Вам может понравиться

Генерал-майор ФСБ Михайлов рассказал о предполагаемых убийцах Дугиной и Татарского

12 апреля – ИА Discover24.ru. Задержанные подозреваемые в убийства Владлена Татарского и Дарьи Дугиной не подтвердили, что принадлежат к организации «Национальная республиканская армия», которая взяла на себя ответственность за оба

WP: ЧВК “Вагнер” пыталась купить оружие в стране, которая входит в НАТО

10 апреля – ИА Discover24.ru. Турция могла стать поставщиков вооружения для частной военной компании “Вагнер”. Об этом говорится в публикации газеты The Washington Post (WP) – передаёт “Лента.ру”. По мнению

Политолог Безпалько: Утечка данных по Украине организована Пентагоном, чтобы указать Зеленскому его место

10 апреля – ИА Discover24.ru. Утечка секретных документов была спланированной акцией Вашингтона, который решил указать президенту Украины Зеленскому его место. Соединенные Штаты таким образом напомнили, что украинский лидер – лишь