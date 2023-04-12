12 апреля – ИА Discover24.ru. ВСУ прячут танки во дворах многоквартирных домов в Бахмуте. Причем туда они стягивают и уничтоженную российскими ВС технику, сообщил портал «Русская весна».

Военные корреспонденты показали видеозапись, на которой видны автомобиль, использовавшийся для нужд украинской армии, а также два сгоревших танка. Машина накрыта маскировочной сетью.

Напомним, ранее Киев попытался перебросить в Бахмут группу военнослужащих на легкой технике, однако эта попытка была своевременно обнаружена. Подразделения ЧВК «Вагнер» задействовали буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б», которые вынудили боевиков ВСУ вернуться обратно. В ходе отступления их накрыла российская артиллерия, полностью уничтожившая колонну.