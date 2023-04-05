ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В центре Артемовска продолжаются уличные бои, украинские боевики отчаянно пытаются зацепиться за микрорайон Комаровка. Однако российские ВС используют современное вооружение, уничтожающее противника.

Так, вражеские позиции в районе уничтожили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Видеозапись их применения бойцами ЧВК «Вагнер» показал портал «Русская весна».

На кадрах видно, как беспилотный аппарат находит позиции ВСУ и наводит на них удары «Солнцепеков». Тут же появляются вспышки мощных взрывов и пространство вокруг затягивает густым дымом.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что решения по Бахмуту будут приниматься только в том случае, если возникнет «угроза для личного состава». Огромные потери, которые несут ВСУ сейчас, он замечать категорически отказывается.

Вам может понравиться

Орлов: Американский БПЛА «Жнец» сдал российским специалистам урожай военных секретов

Соединенные Штаты уже опасаются отправлять свои стратегические дроны к границе с Крымом, где раньше без особых проблем проводили разведывательные мероприятия. Также они боятся, что Россия сумеет поднять со дна обломки

Западный военный эксперт рассказал о проблемах в рядах ВСУ

“Хаотичная смесь из советской практики, натовской системы и импровизации”. Так охарактеризовал подготовку бойцов ВСУ военный эксперт, британский полковник в отставке Глен Грант. Об этом пишет издание Welt – передаёт РИА

РИА Новости: Беспилотник ВСУ упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС

Киев попытался атаковать Запорожскую атомную электростанцию, используя беспилотный аппарат польского производства. Лишь по счастливой случайности ударный дрон не долетел до ЗАЭС, рассказал РИА Новости один из офицеров, отвечающих за безопасность