В центре Артемовска продолжаются уличные бои, украинские боевики отчаянно пытаются зацепиться за микрорайон Комаровка. Однако российские ВС используют современное вооружение, уничтожающее противника.

Так, вражеские позиции в районе уничтожили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Видеозапись их применения бойцами ЧВК «Вагнер» показал портал «Русская весна».

На кадрах видно, как беспилотный аппарат находит позиции ВСУ и наводит на них удары «Солнцепеков». Тут же появляются вспышки мощных взрывов и пространство вокруг затягивает густым дымом.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что решения по Бахмуту будут приниматься только в том случае, если возникнет «угроза для личного состава». Огромные потери, которые несут ВСУ сейчас, он замечать категорически отказывается.