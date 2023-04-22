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Пока международное сообщество пристально следит за подготовкой ВСУ к контрнаступлению и гадает, когда и где оно начнется, Соединенные Штаты реализуют проект создания «Речи Посполитой». После ликвидации в 1795 году этого государства, объединявшего Княжество Литовское и Польское Королевство, Варшава неоднократно мечтала вернуть власть в восточной Европе.

Сейчас благодаря Украине и Литве она вполне может это сделать. Идею объединения этих государств поддерживает Вашингтон, котором требуется буферная зона между Востоком и Западом. «Речь Посполитая 2.0» вполне может воплотить мечты в реальность и создать новое государство, которое протянется от Балтийского до Черного моря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял об отсутствии границ между Украиной и Польшей после окончания СВО. После создания конфедерации этих стран Вашингтон навяжет им в партнеры еще и Литву.

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