На берегу реки Оскол в Харьковской области прогремели мощные взрывы. Портал «Русская весна» отмечает, что они стали следствием удара по позициям ВСУ «умными» планирующими бомбами.

Военные корреспонденты опубликовали видео удара по противнику, на котором гремят взрывы, после которых в небо поднимаются огромные клубы дыма. Какие именно цели были поражены, пока не сообщается, однако известно, что на берегу Оскола украинские боевики пытались выстраивать оборону для предотвращения наступления ВС РФ.

Напомним, что планирующие бомбы вызывают обеспокоенность у командования ВСУ. Высокопоставленные военные заявляют, что эти боеприпасы невозможно перехватить имеющимися средствами ПВО. При этом они обладают огромной разрушительной силой, могут уничтожать целые укрепрайоны, скопления техники и личного состава.