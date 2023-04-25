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ВС РФ уже контролируют трассу О-0506 Часов Яр-Хромово, которая долгое время оставалась для ВСУ «дорогой жизни». Однако на этом битва за Артемовск не завершена. Сейчас штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» ведут наступление за этой автомагистралью, прорывая оборону противника и расширяя свои позиции, передает портал “Русская весна”.

Вблизи трассы Киев использует проселочные дороги, чтобы хоть как-то обеспечить снабжение своих войск. Это достаточно сложно из-за погоды, но у ВСУ уже нет другого выхода. Поэтому «музыканты» продолжают продвигаться вдоль лесополосы, нанося разящие удары по вражеским позициям.

Одновременно с этим «Группа Вагнера» уверенно продвигается вперед рядом с элеватором, а также ведет боевые действия вдоль улиц Обороны, Ирины Левченко, Победы и Толбухина.

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