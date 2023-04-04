Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают выдавливать подразделения вооруженных сил Украины с территории населенного пункта Артемовск. По информации Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», под контроль российских подразделений полностью перешла железнодорожная станция «Бахмут-1».

По данным военкоров, в результате ожесточенных боевых действий усилиями штурмовых групп ЧВК «Вагнер» была полностью освобождена территория промзоны Артемовска. В настоящий момент российские подразделения смогли освободить ж/д станцию «Бахмут-1» и продвинуться дальше в частный сектор.

При этом «музыканты» смогли взять под полный контроль центральную часть Артемовска. Теперь штурмовые группы вытесняют подразделения ВСУ с западных окраин города. Российские штурмовики заняли территорию школы №11 и стадион «Металлург», а также продвинулись в сторону стадиона «Авангард». Наиболее ожесточенные боевые действия в настоящий момент идут в юго-западной части Артемовска.