Минувшая ночь стала по-настоящему «адской» для боевиков ВС Украины под Артемовском, так как штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» сумели выйти к трассе Т-0504. Сами украинские военные в социальных сетях и мессенджерах сообщают о «тревожных изменениях» в районе Бахмута.

Российские ВС уничтожили позиции противника в восточных районах города, а также ведут бой за железнодорожный вокзал. В окрестностях Артемовска они продолжают давить на ВСУ в Хромово, Орехово-Васильевке и Богдановке. Несмотря на отчаянное сопротивление, враг не в состоянии сдержать этот натиск и вынужден отодвигаться назад.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что отступающие подразделения боевиков взрывают дома, чтобы создать хоть какие-то препятствия для российских военных. Но несмотря на это, те уверенно двигаются вперед.