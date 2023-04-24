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Снайпер ВС РФ наказал украинского боевика за оскорбительный жест в зоне проведения специальной военной операции. Видеозапись попадания по противнику опубликовал в Сети портал «Русская весна».

Военнослужащие ВСУ на кадрах занимаются маскировкой объекта, который сложно идентифицировать. Неожиданно один из них разворачивается и показывает неприличный жест прямо в объектив камеры кружащего неподалеку БПЛА. Снайпер с винтовкой ТСВЛ-8 М4 «Антиматерия» буквально спустя несколько секунд ответил точным выстрелом. Пуля попала в противника, который рухнул как подкошенный.

Военные корреспонденты сообщили, что особенностью винтовки «Антиматерия» является ее впечатляющая скорострельность, составляющая шесть выстрелов на протяжении 10 секунд. Кроме того, прицельная дальность стрельбы достигает 1,4 километра.

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