Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, на которой российский военнослужащий с ранением в голову все же покидает поле боя.

На кадрах видно, что боец попал под обстрел из автомата. Он получил ранение целой очередью из стрелкового оружия, причем противник попал ему прямо в голову.

Несмотря на это, военный нашел в себе силы, чтобы встать и добраться до своих, оказавшись в безопасности.

Подробной информации об этом эпизоде, а также о состоянии военнослужащего в настоящий момент нет, пояснили военные корреспонденты.

Напомним, ранее портал «Свободная пресса» написал, что российские танки выдерживают до трех попаданий по броне из вражеских орудий. Только после этого они отправляются в ремонт.