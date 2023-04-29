ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, на которой российский военнослужащий с ранением в голову все же покидает поле боя.

На кадрах видно, что боец попал под обстрел из автомата. Он получил ранение целой очередью из стрелкового оружия, причем противник попал ему прямо в голову.

Несмотря на это, военный нашел в себе силы, чтобы встать и добраться до своих, оказавшись в безопасности.

Подробной информации об этом эпизоде, а также о состоянии военнослужащего в настоящий момент нет, пояснили военные корреспонденты.

Напомним, ранее портал «Свободная пресса» написал, что российские танки выдерживают до трех попаданий по броне из вражеских орудий. Только после этого они отправляются в ремонт.

Вам может понравиться

«РВ»: Военкор оценил вероятность форсирования Днепра при контрнаступлении ВС Украины

В качестве одного из вариантов контрнаступления ВСУ многие эксперты называют форсирование Днепра с выходом на левый берег. Военный корреспондент телеграм-канала «Позывной Ёж» назвал такое развитие событий вполне реальным, но совершенно

Бывший посол Франции Пуарье дал понять, что к подрыву «Северных потоков» могут быть причастны США

Бывший французский дипломат Жан-Ноэль Пуарье в своей статье для издания Causeur пишет, что политики Европейского союза не знают какую еще версию подрыва газопроводов «Северные потоки» озвучить, чтобы отвести подозрение от

Военный лётчик рассказал, какие проблемы доставляет российская авиация ВСУ

Украинские войска испытывают серьёзные проблемы из-за действий российской авиации. Новая тактика ВС РФ вселила панику в ряды украинских солдат. Об этом “МК” рассказал Заслуженный военный летчик России, генерал-лейтенант в запасе