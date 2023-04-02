Российские войска продолжают теснить неприятеля на авдеевском направлении. С украинской стороны появились сообщения, что бойцы ВС РФ уже вошли в Авдеевку. Об этом заявили военнослужащие 53-й бригады ВСУ. Их видеообращение публикует издание “Русская Весна” (“РВ”).

На кадрах – несколько бойцов в украинской форме. Один из них читает по бумажке обращение. Мужчина от имени всей 53-й бригады требует главкома ВСУ Валерия Залужного вывести остатки формирования из Авдеевки. По словам украинских военных, у них нет ни боеприпасов, ни оружия. И как следствие, нет возможности противостоять российским бойцам.

Положение 53-й бригады ВСУ катастрофичное, говорится в видеообращении. Больше половины бойцов формирования или убиты, или пропали без вести. При этом российские войска продолжают продвигаться вглубь фронта: уже взяли под свой контроль населённый пункт Красногоровку и вошли в Авдеевку, утверждается в обращении военных ВСУ.