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Бойцы российского спецназа показали на видео уничтожение склада с боеприпасами ВСУ. Кадры мощного взрыва опубликовал портал «Русская весна».

На записи видно, что рядом со складом расхаживает туда-сюда украинский боевик, которые также попал под удар. После минометной атаки он подлетел на несколько метров вверх, настолько сильным оказался взрыв.

Атака также спровоцировала детонацию боеприпасов, что усилило эффект. После первого взрыва раздалось еще несколько громких хлопков, свидетельствующих, что ВСУ снова остались без снарядов и ракет.

Военные корреспонденты напоминают, что ВС РФ уничтожают подобные склады как на линии соприкосновения, так и в тылу, где Киев ведет подготовку к весенне-летнему наступлению и концентрирует серьезные силы сразу на нескольких направлениях.

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