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Подразделения ВС РФ в районе Кременной устали ждать контратакующих действий ВСУ и сами перешли в наступление. Портал «Русская весна» сообщает о критической ситуации для украинских боевиков.

Российские штурмовые подразделения стремительно перешли к наступательным действиям и выбили противника сразу из нескольких опорных пунктов. ВСУ оказались не в состоянии сдержать такой натиск и отступили. Сейчас под Кременную стягиваются резервы, чтобы остановить быстрое продвижение ВС РФ.

Обе стороны активно задействуют артиллерийские орудия, но украинским военным они никак не помогает. Российские отряды захватывают одну позицию за другой. Киев бросает в бой резервистов, чтобы обеспечить контрнаступление, но пока не может ничего сделать. Эффект неожиданности сыграл свою роль и позволил застать противника врасплох.

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