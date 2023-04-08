В Артемовске (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные боевые действия в жилых кварталах города. Как сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские штурмовые подразделения смогли с боями выйти к трассе Т-0504.

Российские штурмовики, по данным военкоров, устроили настоящую «адскую ночь» для подразделений вооруженных сил Украины в данном районе города. В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как украинские военнослужащие заходят в здание магазина, расположенного в районе захваченной трассы.

При этом автор публикации отметил, что выкладывая данное видео, он не ставит под угрозу безопасность бойцов ВСУ, так как данная позиция уже перешла под контроль российских штурмовых групп.

Напомним, что автомобильная дорога Т-0504 начинается в самом центре Артемовска и соединяет его с городом Константиновка, проходя через село Ивановское. Также военкоры сообщают о тяжелых боях в районе железной дороги в центральной части Артемовска.