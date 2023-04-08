Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Артемовске (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные боевые действия в жилых кварталах города. Как сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские штурмовые подразделения смогли с боями выйти к трассе Т-0504.

Российские штурмовики, по данным военкоров, устроили настоящую «адскую ночь» для подразделений вооруженных сил Украины в данном районе города. В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как украинские военнослужащие заходят в здание магазина, расположенного в районе захваченной трассы.

При этом автор публикации отметил, что выкладывая данное видео, он не ставит под угрозу безопасность бойцов ВСУ, так как данная позиция уже перешла под контроль российских штурмовых групп.

Напомним, что автомобильная дорога Т-0504 начинается в самом центре Артемовска и соединяет его с городом Константиновка, проходя через село Ивановское. Также военкоры сообщают о тяжелых боях в районе железной дороги в центральной части Артемовска.

Вам может понравиться

Дандыкин: ВСУ, находящиеся в Артемовске, вскоре попадут в котел

Военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин рассказал, что ВСУ, оставшиеся в Артемовске (украинское название Бахмут) по всей вероятности окажутся в котле. Ведь обстановка. Сложившаяся на данным момент

Опубликованы кадры со вторжением боевиков Украины в Брянскую область

В Сети опубликовано новое видео, в котором показано вторжение украинских боевиков в Брянскую область России. Судя по записи, атаку совершили террористы, входящие в состав «Русского добровольческого корпуса» и воюющие в

Из Ливана по северу Израиля ударили десятки ракет, есть пострадавшие

Согласно сообщению The Times of Israel, ливанская группировка «Хезболла» призвала палестинцев предпринять «все возможные меры» в ответ на избиение израильской полиции мусульман в мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима, которое