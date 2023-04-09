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Российская артиллерия контролирует все дороги, которые ведут в Артемовск, что существенно осложняет для ВСУ переброску резервов в город. На «дороге жизни», которая представляет собой обычную полевую грунтовку, появилось целое «кладбище» украинской боевой техники, рассказал портал «Русская весна».

Авторы публикации показали на видео уничтожение бронетранспортеров и танков, боевых машин пехоты, автомобилей, используемых ВСУ. На обочинах дорог можно увидеть бронетранспортеры украинского производства БТР-4Е и британские бронемашины Saxon, другую технику, разнообразие которой постоянно увеличивается. Некоторые “экспонаты” еще дымятся, так как были уничтожены буквально перед съемкой видео.

Любой выезд на «дорогу жизни» или любую другую трассу, ведущую в Артемовск превращается для украинских боевиков в опасный квест, так как артиллерия ВС РФ моментально начинает наносить точные удары, которые корректируются с разведывательных беспилотных аппаратов.

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