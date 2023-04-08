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Наступление пехотных подразделений на Авдеевском направлении умело поддерживают артиллерийские расчеты 9-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Они наносят удары по противнику из 100-миллиметровой пушки «Рапира», не давая боевикам ВСУ выбраться из окопов и оказать сопротивление наступающим силам.

Боец с позывным «Волк» рассказал, что пушки МТ-12 бьют на 8200 метров, успешно уничтожая противника. Благодаря БПЛА, которые корректируют огонь, «Рапиры» поражают цели не хуже, чем снайперские винтовки.

По словам военнослужащего, задачами расчета являются не только удержание противника и подавление его активности, но и уничтожение командных пунктов, опорников и целых укрепрайонов. Также отлично справляется подразделение и с уничтожением вражеских танков.

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