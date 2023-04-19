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ВС РФ методично уничтожают силы ВСУ в Угледаре. Для этого в том числе используются так называемые “умные” авиабомбы. Обычный снаряд оснащён специальным модулем, которые позволяет бомбе не просто планировать в определённом направлении, а быть управляемым и дальнобойным.

Издание “Русская Весна” (“РВ”) опубликовало видеокадры с разрушенной высоткой в Угледаре. На кадрах видно, что завалы здания окружены бойцами ВСУ. Голос за кадром сообщает, что под завалами находятся военнослужащие. В публикации “РВ” утверждается, что в многоэтажку как раз попала “умная” российская авиабомба.

Уничтожению высотных объектов в Угледаре сейчас придаётся особое значение. По сути, украинские военные превратили многоэтажки в крепости, откуда работают снайперы и операторы ПТРК, замедляя продвижение российских войск к этому населённому пункту.

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