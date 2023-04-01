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На архивном видео, опубликованном в Сети порталом «Русская весна», запечатлен момент уничтожения украинской бронегруппы, попытавшейся атаковать российские позиции у населенного пункта Орлянка. Изначально предполагалось, что боевиков уничтожили артиллеристы ВС РФ, но выяснилось, что все было по другому.

Военные корреспонденты рассказали о «минном шлагбауме» – конструкции из нескольких мин, которые соединяются и укладываются на дорогу. Именно такое заграждение уничтожило противника, не дав ему провести наступательную операцию.

На заграждение наехала боевая машина пехоты, которая шла впереди. Из-за детонации боекомплекта ее в буквальном смысле разорвало на части. Боевики ВСУ были уничтожены осколками и взрывной волной. Отмечается, что «шлагбаум» установили специалисты Северного флота, которые знали, по какой дороге намереваются наступать украинские нацисты.

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