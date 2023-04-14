Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись с откровениями украинского военного Михаила Чокнадия о мобилизации на Украине и ничего не умеющих новобранцах.

Боевик пояснил, что Киев присылает в Артемовск «подкрепление», составленное из мобилизованных. Сотрудники военкоматов собирают их в буквальном смысле прямо на улице, пакуют и отправляют в Бахмут. Они не проходят никакой подготовки, поэтому многие видят оружие впервые. По словам бойца, отправившегося в зону СВО добровольцем, у «подкрепления» есть пулеметы, но они не способны даже зарядить их.

Напомним, замглавы Минобороны Украины Анна Маляр неоднократно высказывалась, что в зону боевых действий не отправлен ни один необученный военнослужащий. Все мобилизованные якобы проходят подготовку на полигонах и только потом едут в Артемовск и другие «горячие точки». Но на самом деле ситуация выглядит совершенно по-другому, чему имеется множество подтверждений.