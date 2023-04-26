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После того как штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» перерезали трассу Часов Яр-Хромово, ВСУ осуществляли снабжение своего гарнизона в Бахмуте по проселочной дороге. Но сейчас они лишены и этой возможности, передает портал «Русская весна».

Российские ВС установили огневой контроль и над этим путем снабжения. Теперь колонны с техникой, личным составом, боеприпасами моментально попадают под удары ВС РФ и постоянно рискуют не добраться до пункта назначения.

Напомним, что к Артемовску ведут еще несколько проселочных дорог, по которым при определенной доле везения все же можно организовать доставку в город боеприпасов и оружия. Однако именно везения Киеву и не хватает. Через несколько дней снова пойдут затяжные дожди, что окончательно перекроет снабжение.

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