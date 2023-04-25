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Издание “Русская Весна” (“РВ”) разместило видеокадры с линии боевого соприкосновения, которые демонстрируют эффективность работы беспилотных летательных аппаратов. С их помощью российские военные выбивают с позиций солдат ВСУ.

В ролике, смонтированном из нескольких видео, заметно, как дроны Mavic сбрасывают на укрепления украинских военных осколочные гранаты. В ряде случаев это приводит к поражению и ликвидации личного состава ВСУ. Утверждается, что кадры сняты под Авдеевкой. После нескольких таких ударов с высоты российские бойцы  занимают позиции украинских военных.

Боевые действия на Украине показали высокую эффективность дронов. Они могут использоваться не только, как приспособления для бомбометания. Беспилотники активно применяются для разведки местности и корректировки артиллерийского огня по позициям неприятеля.

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