Издание “Русская Весна” (“РВ”) разместило видеокадры с линии боевого соприкосновения, которые демонстрируют эффективность работы беспилотных летательных аппаратов. С их помощью российские военные выбивают с позиций солдат ВСУ.

В ролике, смонтированном из нескольких видео, заметно, как дроны Mavic сбрасывают на укрепления украинских военных осколочные гранаты. В ряде случаев это приводит к поражению и ликвидации личного состава ВСУ. Утверждается, что кадры сняты под Авдеевкой. После нескольких таких ударов с высоты российские бойцы занимают позиции украинских военных.

Боевые действия на Украине показали высокую эффективность дронов. Они могут использоваться не только, как приспособления для бомбометания. Беспилотники активно применяются для разведки местности и корректировки артиллерийского огня по позициям неприятеля.