На дороге к Артемовску российские ВС уничтожили американские бронеавтомобили HMMWV, используемые ВСУ. Боевики пытались «проскочить» к городу, но попали под удар артиллерийских подразделений, удерживающих трассу под огневым контролем.

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись с уничтоженными американскими бронемашинами, а также отметил, что только в одной из них ликвидировано четверо военнослужащих ВСУ.

Напомним, Киев также получает от США бронетранспортеры MaxxPro, которые более надежно защищены. Они, по заявлению производителя, выдерживают взрыв боезаряда мощностью до 7 килограммов тротила. Однако и эти машины эффективно уничтожаются российскими ВС. Ранее военные корреспонденты публиковали видео и фото одного из бронетранспортеров после попадания в него снаряда.